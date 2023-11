“El Chapo” Guzmán: el misterioso libro que el narcotraficante leía antes de ser capturado

Uno de estos operativos se llevó a cabo tres meses después de esta fuga y se dio en la zona montañosa entre Durango y Sinaloa, donde “El Chapo” tenía su escondite.

Al momento de llegar a este escondite, el cual era un pequeño cuarto con techo de lámina, las autoridades se dieron cuenta que Joaquín Guzmán Loera había escapado del lugar.

Sin embargo, en su prisa por no ser capturado nuevamente, el capo del narcotráfico dejó varias pertenencias olvidadas, entre la que destaca un peculiar libro escrito por un autor italiano.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, meses antes de ser recapturado en México, estaba leyendo el libro Zero, Zero, Zero de Roberto Saviano.

Este misterioso libro narra los acuerdos que se presentaron en los años ochenta entre los principales narcotraficantes de Colombia y México.

Además, toca temas relacionados con el tráfico de droga en forma de una novela plagada de investigación periodística “que se vuelve adictiva”.

“Escribir sobre la cocaína es como consumirla. Cada vez quieres más noticias, más información y las que encuentras son suculentas, ya no puedes prescindir de ellas”, aseguró Saviano en una entrevista con CNN.