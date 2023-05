“El Chapo” Guzmán: la ingeniosa manera en la que sus hijos lo ayudaron a escapar de prisión

En 2015, “Los Chapitos”, con el apoyo de Emma Coronel y Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, habrían ayudado a su padre a escapar de la cárcel del Altiplano.

Joaquín Guzmán López, mejor conocido como “El Güero”, fue el encargado de organizar esta operación para ayudar a “El Chapo” a escaparse de esta prisión de máxima seguridad mexicana.

Todos los involucrados se organizaron para construir un túnel por el cual Joaquín “El Chapo” Guzmán eventualmente logró evadir a las autoridades y obtuvo su libertad después de más de un año tras las rejas.

Este plan salió a la luz gracias al periodista Ángel Hernández, quien reveló que “Los Chapitos”, Emma Coronel y “El Licenciado” también planearon la adquisición de un terreno cercano a la prisión para llevar a cabo su plan.

Además, las seis personas involucradas compraron una camioneta, armas de fuego y un dispositivo GPS para lograr coordinar el escape de “El Chapo” de la prisión del Altiplano en 2015.

