“El Chapo” Guzmán: quiénes son los hijos del narcotraficante por los que la DEA ofrece una recompensa millonaria

De igual forma, promete una recompensa de US$5 millones por información que conduzca al arresto de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, mejor conocidos como “Los Chapitos”.

Ambos narcotraficantes son hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien actualmente se encuentra cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos.

La publicación de esta recompensa por parte de la DEA hizo que surgiera la duda sobre quiénes son los dos hijos de “El Chapo” y los motivos por los que son buscados por las autoridades estadounidenses.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conocido como “El rey de la cocaína”, nació del matrimonio entre “El Chapo” y María Salazar.

El narcotraficante, quien presuntamente es el hijo consentido de Joaquín Guzmán, apareció en el radar de la DEA luego de que en 2005 un testigo protegido lo señalara como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

