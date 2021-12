El curioso y tierno video que muestra la insólita manera en que un perrito cruza la calle

En el video se aprecia al perrito de la raza pastor alemán dar su patita a su dueña mientras cruz la calle en dos patas. Eso sí, siempre bien atento a que no se aparezca ningún carro.

Y es que quién no quisiera un perrito así de “educado” al cruzar la calle. Es por eso que el corto video que apenas dura 15 segundos ha causado sensación y ternura en el internet. El video se hizo viral a través de las diferentes redes sociales como Facebook y Tik Tok, acumulando muchos comentarios y likes.

Seguramente los automovilistas que lograron ver la particular escena no pudieron evitar una sonrisa en su rostro, ya que no es algo frecuente.

Este es el video que se viralizó en redes sociales