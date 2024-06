El carguero lleva a bordo a los 22 miembros de su tripulación y su salida comenzó poco antes de las 08:30 hora local (12:30 GMT).

Está previsto que haga una primera parada para descargar unos 1 mil 500 contenedores para reducir su calado y que después continúe hacia la Terminal Internacional de Norfolk para que se repare el daño provocado por el choque, según un comunicado de la Guardia Costera estadounidense difundido por los medios locales.

El tráfico en el puente de la bahía de Chesapeake fue suspendido este lunes temporalmente como medida de precaución mientras la nave pasaba por debajo.

El Dali, una nave de 300 metros de eslora y con bandera de Singapur, salía del puerto de Baltimore con destino a Sri Lanka cuando chocó en la madrugada del 26 de marzo con uno de los pilares en el segmento central del puente sobre el río Patapso.

Seis trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento en el puente murieron como consecuencia del colapso. Las víctimas fueron dos mexicanos, dos guatemaltecos, un hondureño y un salvadoreño.

Coast Guard moves The Dali from Port of Baltimore to the Port of Virginia pic.twitter.com/b0KnLOl43Q