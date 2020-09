El director de los CDC afirma que las mascarillas serían más efectivas que las vacunas y Trump muestra su desacuerdo

Al presidente Donald Trump se la ha visto con mascarilla en algunas actividades públicas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El presidente de EE. UU., Donald Trump, volvió a contradecir las declaraciones de sus funcionarios de Salud sobre el coronavirus. En esta ocasión sobre la importancia del uso de mascarillas y el cronograma para una vacuna.

Trump contradijo al doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés), al decir que el médico se había “confundido” en su testimonio ante el Congreso.

CNN informó que el miércoles 16 de septiembre, Redfield dijo que las mascarillas pueden ser una protección más efectiva contra el coronavirus que cualquier vacuna potencial que el presidente no puede dejar de promocionar.

También estableció un cronograma de cuándo el público en general en EE. UU. podría esperar a ver los resultados de la vacunación generalizada contra el covid-19 en el segundo o tercer trimestre de 2021.

La publicación añade que esas declaraciones parecían contradecir lo que el presidente Trump ha dicho, “incluso podría llegar a decir que esta mascarilla tiene más garantías de protegerme contra el covid que cuando me ponga una vacuna, porque la inmunogenicidad puede ser del 70%”, indicó.

“Y si no obtengo una respuesta inmune, la vacuna no me protegerá. Esta mascarilla sí lo hará”, afirmó Redfield a legisladores durante un testimonio público.

Dijo que el público estadounidense aún no ha aceptado el uso de mascarillas a un nivel que pueda controlar eficazmente el brote del nuevo coronavirus.

En respuesta al testimonio de Redfield en el Congreso, Trump llevó sus críticas al médico, a quien él mismo nombró para dirigir el CDC.

Un paso más allá, contradiciendo al director de la agencia en dos aspectos: la línea de tiempo para una vacuna contra el coronavirus y la efectividad de las mascarillas en comparación con la inoculación.

Mientras que Redfield dijo a la Comisión de Asignaciones del Senado: “Si me pregunta cuándo estará disponible para el público estadounidense, para que podamos comenzar a aprovechar la vacuna para volver a nuestra vida normal, creo que probablemente estemos mirando hacia el tercer trimestre, finales del segundo trimestre o tercer trimestre de 2021”.

“Creo que cometió un error”

Donald Trump dijo a periodistas que Redfield estaba “confundido” cuando dijo eso. “Creo que cometió un error cuando dijo eso. Es información incorrecta”, aseguró.

Agregó que los comentarios de Redfield acerca de que las mascarillas podrían ser más efectivas que una vacuna eran incorrectos y que Redfield pudo haber entendido mal la pregunta.

“Quizá lo entendió mal”, dijo Trump, y luego agregó: “En lo que respecta a las mascarillas, espero que la vacuna sea mucho más beneficiosa que las mascarillas”.

Redfield informó en un comunicado con respecto a su testimonio sobre la mascarilla que él cree en la “importancia de las vacunas y la importancia en particular de una vacuna para el covid-19”.

“Una vacuna para el covid-19 es lo que hará que los estadounidenses vuelvan a la vida cotidiana normal. La mejor defensa que tenemos actualmente contra este virus son los importantes esfuerzos de mitigación de usar una mascarilla, lavarse las manos, distanciamiento social y tener cuidado con las multitudes”, dijo, sin abordar la afirmación de Trump de que estaba confundido.

Mientras que Trump añadió respecto de los camareros: “Vienen, te sirven y tienen mascarilla. Y lo vi el otro día, donde me estaban atendiendo y están jugando con la mascarilla. No los culpo. … Están jugando con la mascarilla … La están tocando y luego están tocando el plato. Eso no puede ser bueno”