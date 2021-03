El extraño tuit que publicó la agencia de armas nucleares de Estados Unidos tiene una explicación: lo escribió un niño

El pasado domingo 28 de marzo, durante media hora, la incertidumbre llenó las mentes de los estadounidenses.

La U.S. Strategic Command, la agencia encargada de las fuerzas y recursos nucleares en el país publicó un tuit que, aparentemente, no tenía ningún sentido para el resto de los usuarios de la red social.

El caos y la confusión que provocó el mensaje de la institución, que en solo unos segundos se hizo viral, hizo que la persona responsable del perfil de la agencia se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo y publicase otro mensaje aclaratorio a continuación en el que pedía que el tuit anterior fuera olvidado.

Esto no hizo sino avivar las sospechas y especulaciones de los internautas.

Las teorías de la conspiración se convirtieron en el pasatiempo preferido de los usuarios, que aseguraban que se trataba de algún tipo de mensaje en clave, informó 20Minutos.es.

Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la explicación es más sencilla de lo que parece: la persona que publicó el mensaje en la cuenta no era el responsable del perfil social, sino su hijo pequeño, que tuvo acceso al ordenador.

Filed a FOIA request with U.S. Strategic Command to see if I could learn anything about their gibberish tweet yesterday.

Turns out their Twitter manager left his computer unattended, resulting in his "very young child" commandeering the keyboard. pic.twitter.com/KR07PCyCUM

— Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 29, 2021