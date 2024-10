El huracán Kirk asciende a categoría 4 y tormenta Leslie avanza con trayectoria al Atlántico

En su boletín matutino, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos indicó que Kirk se encuentra a mil 630 kilómetros al este-noreste del norte de las Islas de Sotavento y a 2 mil 665 kilómetros al suroeste de las islas Azores, frente a Portugal, y por tanto no supone ninguna amenaza para zonas pobladas.

Kirk se desplaza hacia el noroeste con una velocidad de traslación de 17 kilómetros por hora y según un probable patrón de trayectoria, durante el fin de semana seguirá en dirección norte y norte-noreste, por aguas abiertas, y con una mayor velocidad de traslación.

El huracán genera a su paso grandes marejadas que pueden alcanzar el domingo próximo la costa este de Estados Unidos, advirtieron los meteorólogos del NHC.

Por otro lado, la tormenta tropical Leslie se muestra mejor organizada y también se ha fortalecido ligeramente durante la noche del jueves. Presentó en la mañana de este viernes 4 de octubre, vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora en su avance igualmente por aguas abiertas en el Atlántico.

Leslie se encuentra ubicada a mil 40 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur del archipiélago de Cabo Verde (frente a la costa noroeste de África), y se desplaza hacia el oeste a 9 kilómetros por hora.

De acuerdo a los pronósticos del NHC, Leslie, que no ha obligado a la emisión de advertencias en zonas costeras, podría convertirse en huracán el sábado.

Según la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA), la temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó oficialmente el 1 de junio, podría tener una actividad "por encima" del promedio, con entre 8 y 13 huracanes, de los cuales entre 4 y 7 serían de categoría mayor.

Desde que comenzó la temporada de huracanes se han formado siete: Beryl, Debby, Ernesto, Francine, Helene, Isaac y Kirk.

