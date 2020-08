El impresionante video en cámara lenta que muestra la intensidad de las explosiones en Beirut

Un portavoz del Ministerio de Salud que pidió el anonimato conformó telefónicamente la cifra de muertos y de heridos, que han dejado los hospitales de la capital libanesa llenos de lesionados.

Dos violentas explosiones en el puerto de Beirut provocaron este martes 4 de agosto un número indeterminado de muertos y heridos y una columna de humo inmensa en el cielo de la capital libanesa.

El director general de la Seguridad General, Abas, Ibrahim, dijo que las explosiones podrían deberse a “materiales altamente explosivos confiscados desde hace años”, pero agregó que la investigación determinará la “naturaleza exacta del incidente”.

Videos difundidos en las redes sociales mostraron una primera explosión seguida de otra que provocó una gigantesca columna de humo. Las deflagraciones hicieron temblar edificios vecinos y provocaron la rotura de vidrios a varios kilómetros a la redonda.

El presidente Michel Aoun convocó una “reunión urgente” del Consejo Superior de Defensa y el primer ministro Hasan Diab decretó un día de luto nacional para este miércoles 5 de agosto.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran la detonación y una gran nube con forma de hongo elevándose en el cielo, provocando una onda expansiva que ha afectado a varios barrios de la ciudad y ha provocado daños materiales.

El usuario @goodoldcatchy en Twitter publicó el video en cámara lenta que muestra la intensidad de la explosión. “Disminuí la velocidad del momento de la explosión”, fue el mensaje que compartió en esa red social junto al video editado.

I slowed down the moment of explosion. pic.twitter.com/5qCjAT99UY

— Avid Reader Jim The Trump Hating Machine (@goodoldcatchy) August 4, 2020