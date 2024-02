“El Mencho”: quién es el narcotraficante que comenzó el rumor acerca de la muerte del líder del CJNG

El primer reporte sobre el presunto fallecimiento de “El Mencho” se dio en febrero de 2022, cuando el entonces jefe del Cártel Independiente de Colima aseguró que el peligroso narcotraficante “había pasado a mejor vida”.

Se trató de José Bernabé Brizuela Meraz, mejor conocido como “La Vaca”, quien fue la primera persona que puso en duda el estado de salud de Nemesio Oseguera Cervantes tras recibir una serie de dudosas instrucciones.

Esto sucedió cuando una célula del CJNG solicitó a sus entonces aliados Los Mezcales, como también se le conoce al Cártel Independiente de Colima, asesinar a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.

La orden dirigida a “La Vaca” iba escrita sobre una carta, método utilizado por “El Mencho” para comunicarse con sus socios; no obstante, el capo del narcotráfico dudó de la veracidad de esta petición por dos razones.

"El Mencho’s" Personal Hospital Located Hidden in the Hills of Jalisco!

Nemesio Oseguera Cervantes, a.k.a. “El Mencho”, the leader of Mexico’s fastest-growing drug cartel, has allegedly built his own private hospital in order to avoid having to treat his illnesses at other, less… pic.twitter.com/eOjrrB6Ygy

— X Crime (@CrimeMuerto) February 3, 2024