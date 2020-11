El mensaje con que Greta Thunberg se vengó de Donald Trump: “Tranquilízate”

En el marco del conteo de votos por las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, Greta Thunberg respondió a uno de los tuits más viralizados del actual mandatario norteamericano, Donald Trump.

El mensaje recordó a uno que Trump le dedicó a la activista en 2019 y en pocos minutos la publicación acumuló más de 100 mil me gusta y múltiples comentarios.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, es uno de los acontecimientos que ha acaparado la atención del mundo y que tiene a todos a la expectativa debido a que, dos días después de la jornada de votación, aún se siguen contando votos en algunos estados.

Lea también: Resultados elecciones Estados Unidos 2020 en tiempo real

Ante esa tensión e incertidumbre, Donald Trump utilizó Twitter y llamó a “detener el conteo” de votos. Sin embargo, la joven activista Greta Thunberg decidió retuitear la publicación y recordó que en diciembre de 2019 Trump le recomendó que se relajara.

“Tan ridículo. Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una buena película pasada de moda con un amigo. ¡Tranquilízate, Donald!”, expresó la Greta.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020