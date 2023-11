“El Nini”: Jefe de seguridad de los “Chapitos” es trasladado a un penal de máxima seguridad

Esto, luego de que una jueza mexicana con sede en la Ciudad de México paralizara cualquier intento por extraditarlo o deportarlo de forma inmediata.

El presunto jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’ fue detenido el miércoles por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la norteña ciudad mexicana de Culiacán y fue trasladado a un penal en la Ciudad de México.

Sin embargo, tras una audiencia de casi dos horas, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, decidió mantener en prisión a ‘El Nini’, pero decidió trasladarlo al Penal del Altiplano por su alto perfil.

Pérez Salas era uno de los criminales más buscados en México y EE.UU., por el que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) ofrecía una recompensa de US$3 millones por el delincuente, capturado en un operativo en el norte de México.

Mexico: On November 22, Mexican security forces captured Néstor Isidro Pérez Salas ("El Nini"), the notorious head of security for the Chapitos wing of the Sinaloa Cartel.

