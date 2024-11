El oculto Partido Libertario de EE. UU. que puede aprovechar la oposición contra Trump y Harris

El próximo martes 5 de noviembre los nombres de Donald Trump y Kamala Harris estarán en las papeletas electorales como candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, no serán los únicos, ya que Chase Oliver también aparecerá tras haber logrado el objetivo de convertirse en candidato.

"Es muy evidente lo difícil que puede ser presentarse como candidato fuera del sistema bipartidista más importante del país (Demócrata o Republicano). Se crean toneladas de barreras que dificultan llegar a las urnas", cuenta Chase, candidato del Partido Libertario.

Tras haber recaudado una suma de US$440 mil (Q3 millones 399 mil) para poder superar las distintas leyes estatales y estar presente en 47 de los 50 estados, Oliver y el Partido Libertario no alcanzan ni el 4% de lo que han gastado Trump o Harris en sus respectivos partidos.

"El efecto saboteador a los terceros partidos existe en la democracia estadounidense y deja fuera de juego a los partidos menores y a los candidatos independientes", afirma Oliver, activista político de 39 años que promueve una plataforma liberal clásica, en comparación a sus rivales.

Fundado en 1971, el Partido Libertario se caracteriza por rechazar el "excesivo gasto gubernamental" y entre sus promesas electorales está conseguir la mínima intervención económica del Estado, la desregularización total y una "drástica reducción de impuestos".

Los Libertarios son el tercer mayor partido de Estados Unidos por número de afiliados, unos 522 mil hasta junio de 2024, y aunque su mayor logro fue alcanzar el 3.28% en las elecciones de 2016, esperan que 2024 sea el año en el que puedan beneficiarse del rechazo contra Trump y Harris.

Lea más: ¿Por qué un candidato puede llegar a la Casa Blanca sin ganar la mayoría del voto popular?

Una encuesta realizada a mediados de julio paraThe Washington Post, uno de los diarios líderes de Estados Unidos, señaló que los dos candidatos principales aparecen empatados en cuanto a la cantidad de electores oficialmente registrados que los rechazan, con un 56%.

"Desafortunadamente es muy difícil tener alguna representación real, prácticamente todas las leyes estatales para acceder a una elección están escritas por republicanos y demócratas, que no quieren facilitar la competencia a partidos minoritarios o candidatos independientes", explica Chase Oliver.

Independientemente del rechazo que existe actualmente hacia Trump y Harris, desde 1853 todos los presidentes de Estados Unidos han sido electos como candidatos del Partido Republicano o del Partido Demócrata; aunque los partidos menores si han logrado marcar la diferencia.

En las elecciones del 2000, el Partido Libertario recibió el 1% de los votos en el estado de Florida y eso fue suficiente para poder inclinar la balanza a favor del republicano George W. Bush, que logró superar por poco al demócrata Al Gore en el Colegio Electoral y ganó la Casa Blanca.

Posteriormente, en las elecciones de 2016, el Partido Verde de los Estados Unidos, de ideología ecologista e izquierdista, fue clave para que Hillary Clinton perdiera, al quitarle suficientes votos clave de estados decisivos, lo que terminó ayudando a la victoria del exmandatario Donald Trump.

Libertarian Principles: Freedom, Peace, and Limited Government – Chase Oliver @chaseforliberty | Libertarian Candidate for President



Chase Oliver outlines his vision of libertarianism, emphasizing limited government and respect for civil liberties. Advocating for… pic.twitter.com/ycujHCsxuZ