“El Panther”: quién era el jefe de plaza del CJNG que fue hallado sin vida dentro de su celda

Las primeras hipótesis sobre la muerte de “El Panther” apuntan a una posible suicidio por ahorcamiento; sin embargo, las investigaciones continúan para conocer el verdadero motivo del fallecimiento del narcotraficante.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha ofrecido una versión oficial sobre la muerte del jefe regional perteneciente a la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“El Panther” era uno de los hombres de más confianza de “El Mencho” al ser el presunto responsable de la producción y tráfico de droga en Uruapan, según el Ejército Mexicano.

Durante un operativo realizado el 4 de diciembre de 2022, “El Panther” fue capturado mientras se encontraba en un campamento junto a decenas de sicarios del CJNG.

Luego de su detención, el capo del narcotráfico fue ingresado de manera preliminar al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”.

No obstante, el 23 de enero de este año fue trasladado al penal de “La Piedad”, donde el pasado lunes fue hallado sin vida.

Two months after being arrested, Humberto López Cabezas, El Panther, a former regional leader of the Jalisco Cartel – New Generation in the region of Uruapan, died by hanging in the prison of La Piedad, Michoacán.https://t.co/TqMTUne65z pic.twitter.com/7oQmSsxMV8

— Borderland Beat (@Borderland_Beat) February 14, 2023