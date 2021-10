El polémico caso de una maestra que habría abusado de un alumno de 15 años y ahora está embarazada

El caso se torna más complicado ahora que se sabe que la maestra está embarazada, aunque las autoridades no han determinado si el adolescente sería el padre del bebé que está en camino.

Calvi enfrenta cargos por agresión lasciva y fue puesta en libertad luego de haber pagado una fianza de US$19 mil, mientras continúa la investigación.

También enfrenta cargos por ofensas contra estudiantes de parte de figuras de autoridad, negligencia infantil, posesión de un arma de fuego en propiedad escolar y contribuir a la delincuencia de un niño, según autoridades de la cárcel Miami-Dade.

El adolescente informó a la Policía que él no es víctima de su maestra, pues no fue violado; sin embargo, las autoridades indican que un menor no puede dar su consentimiento para tener relaciones sexuales con una persona mayor de edad.

El caso comenzó en marzo, cuando el adolescente enseñó a sus compañeros varios videos que grabó cuando estaba junto a la maestra.

Los compañeros del adolescente informaron a las autoridades escolares y se alertó a la Policía para que efectuaran las investigaciones.