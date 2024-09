El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reúne con Elon Musk en Austin, Texas

“Fue un placer pasar varias horas hablando con una de las grandes mentes de nuestro tiempo”, publicó Bukele en dicha red social.

La reunión se llevó a cabo en la planta Gigafactory, en Austin, Texas (EE.UU.), donde se fabrican las baterías de los autos Tesla mediante tecnología sustentable, según una información del Gobierno compartida a la prensa en redes sociales.

Indicó que la reunión que duró más de dos horas y que se abordaron diferentes temas de interés global.

Entre tanto, el empresario señaló en un mensaje en X que “hablamos mucho sobre la naturaleza de la realidad, el futuro de la humanidad y cómo la tecnología como la IA (Inteligencia Artificial) y la robótica afectarán al mundo”.

It was a pleasure to spend several hours talking with one of the great minds of our time @elonmusk pic.twitter.com/sLYUk7u4J5

“El Salvador tiene un líder increíble“, agregó.

El mandatario salvadoreño se ha mostrado cercano en redes sociales al empresario y fundador de grandes empresas como Tesla y Starlink, y también dueño de la plataforma X.

Just had an excellent conversation with President @NayibBukele!



We talked a lot about the nature of reality, future of humanity and how technology like AI and robotics will affect the world.



El Salvador has an amazing leader. https://t.co/vvCfu1tYoB