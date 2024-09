El rapero Sean “Diddy” Combs pide salir bajo fianza luego de ser arrestado

Tras meses de investigaciones a raíz de varias denuncias de abuso sexual y violaciones, Combs, de 54 años, fue detenido el lunes 16 de septiembre, y el martes 17 pasó a disposición judicial en un tribunal de Manhattan donde la jueza Robyn Tarnofsky le leyó los cargos y decretó su detención preventiva.

Está previsto que Combs, quien se declaró no culpable de los cargos, apele formalmente ante el juez de distrito Andrew Carter en la tarde de este miércoles 18. La jueza argumentó que existe un alto riesgo de que "Diddy" obstruya la justicia, puesto que se ha contactado en varias ocasiones con víctimas y testigos para intentar manipularles.

La juez rechazó el martes la petición de los abogados de Combs, que pedían para él, el arresto domiciliario bajo vigilancia y el pago de una fianza de US$50 millones, alegando que el acusado podría cometer los delitos "a puerta cerrada, incluso cuando los servicios de prisión preventiva están vigilando".

El abogado de Combs, Marc Agnifilo, en una carta que presentó en el tribunal este miércoles 18 afirmó que su cliente es "digno de confianza" y volvió a solicitar que le otorguen la libertad bajo fianza.

Marc defendió a Sean indicando que cuando él supo que sería imputado dejó su casa de Miami y se mudó a Nueva York, donde los agentes le están investigando; además alegó que no hay riesgo de fuga ya que "Diddy" quiere vender su avión.

Asimismo, la defensa propuso limitar los viajes de Combs y las visitas de mujeres al domicilio del rapero. La fiscalía acusó el martes al músico de participar de manera continuada "en un esquema generalizado de abuso hacia mujeres y otras personas" y reveló que Combs organizaba encuentros sexuales forzados entre mujeres y trabajadores sexuales.

A Combs se le acusa de ser el jefe de una empresa criminal, Combs Enterprise, cuyos miembros participaban en actividades de tráfico sexual, trabajo forzado, trata de personas, delitos relacionados con estupefacientes, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia, entre otras.

Transmisión en directo afuera del tribunal donde se lleva a cabo la audiencia de fianza de Sean "Diddy" Combs:

LIVE: Outside court where Sean 'Diddy' Combs' bail hearing is being heldhttps://t.co/6y85vq7AQB