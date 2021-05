“El reino del terror”: la escalofriante historia de John Smith, un hombre con discapacidad que fue esclavizado durante una década en un restaurante

Hombre con discapacidad fue sometido a un ambiente "infrahumano" en un restaurante de EE. UU. (Foto Prensa Libre: Pixabay)

John Christopher Smith, es un afroestadounidense que tiene una leve discapacidad cognitiva y de acuerdo con una publicación de Univisión, comenzó a trabajar desde que tenía 12 años.

Smith se dedicó a las labores en la cafetería J&J en Conway, en Carolina del Sur, EE. UU., y era el responsable de cocinar, atender las mesas y lavar los platos. Durante 20 años fue remunerado por sus labores y destacó por efectuar las tareas con entusiasmo.

El cambio de dueño y el drástico destino para Smith

Smith siguió con su trabajo. Sin embargo, en 2009, la gerencia del local fue asumida por Bobby Paul Edwards, el nuevo empleador que sometió a Smith a un nuevo y triste destino.

Según reportó Univisión, desde que Edwards asumió el control y durante los cinco años siguientes, no le pagó a Smith por su trabajo. Además, el nuevo empleador maltrató física y verbalmente a Smith, lo mantuvo bajo condiciones de esclavitud y lo obligó a trabajar más de 100 horas a la semana sin gozo de salario y días libres.

Edwards, que en la actualidad tiene 54 años, fue detenido en octubre de 2017 debido a una acusación en la que se le impuso cargos por “intento de establecer peonaje, esclavitud, servidumbre involuntaria o tráfico de personas”.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, el empleador fue condenado a 10 años de prisión por parte de Bryan Harwell, juez del Tribunal de Distrito. Además, se le ordenó a Edwards pagar US$272 mil 952 por concepto de salarios no pagados y compensación por horas extras.

Sherri A. Lydon actualmente es juez titular de Carolina del Sur y en ese momento fue fiscal federal de ese distrito, fue conciso en su reporte. “Por robar la libertad y el salario de su víctima, el señor Edwards se ha ganado cada día de su condena”, indicó Lydon.

Lea también: “Salir de la cárcel después de 68 años fue como volver a nacer”: la historia del ‘delincuente juvenil más viejo de Estados Unidos’

La nueva cifra

De acuerdo con la publicación de Univisión, el 21 de abril pasado, un Tribunal de Apelaciones dictaminó que el tribunal de distrito “se había equivocado” en la cantidad a pagar por Edwards debido a que no se tomaron en cuenta las leyes laborales federales que le dan derecho a Smith a recibir el doble de la compensación (por años de trabajos forzados), con lo cual la suma se elevó a US$546 mil.

“Cuando un empresario no paga esas cantidades, el empleado sufre pérdidas, que incluyen la pérdida del uso de ese dinero durante el periodo de retraso. Por tanto, para compensar plenamente al trabajador es necesario contabilizar las pérdidas derivadas del retraso”, dijo la corte de apelaciones.

“El reino del terror”

De acuerdo con un documento de la corte, el empleador se aprovechó de las habilidades de Smith y describió lo que fue un auténtico “reino del terror” para el entonces joven Smith quien presenta un coeficiente intelectual de 70.

Edwards trasladó a Smith a un apartamento de su propiedad infestado de cucarachas, que los abogados de Smith describieron posteriormente como “infrahumano”, “deplorable” y “perjudicial para la salud humana”, según un reporte del diario The Washington Post.

De acuerdo con documentos judiciales, Edwards sometía a Smith a abusos físicos y emocionales cada vez que cometía un error o no trabajaba lo suficientemente rápido.

“En una ocasión, cuando Smith no entregó el pollo frito en el bufé con la rapidez que Edwards le había exigido, éste sumergió unas pinzas metálicas en grasa caliente y las apretó contra el cuello de Smith, lo que le provocó una quemadura que sus compañeros tuvieron que tratar inmediatamente”, describió el registro judicial.

Según los reportes oficiales, Edwards golpeaba a Smith con un cinturón, puños y ollas y sartenes. Además, el documento de la corte de apelaciones señaló que “Edwards llevó a cabo este trabajo forzado aprovechándose de la discapacidad intelectual de Smith y lo mantuvo aislado de su familia. También lo amenazó con hacer que lo arrestaran”.

Los abusos concluyeron después de que un residente notificó en 2014 a las autoridades estatales.

“Me sentía como si estuviera en la cárcel. La mayor parte del tiempo me sentía inseguro, como si pudiera matarme. Tenía muchas ganas de salir de ese lugar, pero no podía pensar en cómo hacerlo sin que me hicieran daño”, confesó Smith a los investigadores.

Además: Video: Policía se enfrenta a balazos y mata a narcotraficante que antes había asesinado a su compañero

“Esta esclavitud abusiva de una persona vulnerable es escandalosa. El FBI está siempre atento a estos delitos y está dispuesto a llevar a los autores ante la justicia y a ayudar a las víctimas a recuperar sus vidas. Entendemos que la trata de seres humanos adopta muchas formas y animamos a cualquiera que tenga información relacionada con estos delitos a que se ponga en contacto con el FBI”, declaró Jody Norris, la agente especial del FBI a cargo.