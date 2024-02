El rey Carlos III padece cáncer y suspenderá actividades públicas, anuncia el Palacio de Buckingham

“Durante el reciente procedimiento hospitalario del Rey por un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro tema de preocupación. Las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer”, dice el comunicado.

El rey, de 75 años, comenzó este 5 de febrero un “calendario de tratamientos regulares”.

El monarca británico continuará con sus funciones como jefe de Estado, pero se alejará de sus compromisos públicos durante el tratamiento, según Buckingham.

Se espera que otros miembros de la realeza lo reemplacen en estos actos durante su tratamiento.

El rey Carlos III recién fue dado de alta del hospital después de una cirugía por agrandamiento de la próstata, una condición que el Palacio había descrito como benigna.

La última vez que fue visto públicamente fue en un servicio religioso en Sandringham este domingo, donde saludó a la multitud.

BREAKING: King Charles has cancer, Buckingham Palace has announced. He is undergoing treatment and has cancelled all public engagements. Shocking news. I wish His Majesty a full and speedy recovery. 🙏 pic.twitter.com/m90tjLSBDQ

— Piers Morgan (@piersmorgan) February 5, 2024