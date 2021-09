El Salvador detiene a experto crítico de la implementación del bitcoin y lo acusa de fraude financiero

Indicó que “los dispositivos móviles incautados a Gómez, serán puesto a la orden de la @FGR_SV (Fiscalía General de la República para las pericias técnicas necesarias”.

La madre del especialista, Elena de Gómez, declaró a periodistas que el experto fue detenido sin una orden de captura y fue llevado a una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Salvador.

Dijo que los policías que procedieron a la detención “le quitaron de una forma brusca los teléfonos” e indicó que no fue informada del porqué de la captura.

“Él participa mucho en foros, en eventos, en redes sociales y es crítico del Gobierno”, “porque si nosotros vemos que el país va para atrás es necesario hablar, porque es un derecho humano el que tenemos de expresar nuestras ideas”, expresó la mujer.

En un video publicado en Twitter por medios locales se ve que un militar se acercó a la madre del detenido, que se encuentra afuera de la delegación policial, para intentar llevarse la computadora del especialista, pero la mujer se negó a dársela.

#BREAKING: The mother of Mario Gomez @mxgxw_alpha, the anti-#BTC activist detained by El Salvador's authorities, reveals that the police didn’t explain the reason for Mario's detention & took his phone. @nayibbukele's authoritarian police tactics in action.pic.twitter.com/0PNTCLvHxw

— Steve Hanke (@steve_hanke) September 1, 2021