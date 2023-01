El Salvador paga más de US$800 millones de deuda en bonos y Nayib Bukele defiende su apuesta por Bitcoin

El gobernante no precisó cuánto pagó el país en concepto de capital y cuánto en intereses.

No obstante, parte de esa deuda de 800 millones de dólares que se debía saldar en enero fue recomprada por el Estado salvadoreño en dos operaciones efectuadas en el segundo semestre de 2022 a fin de reducir el monto de pago. En esas operaciones El Salvador recompró deuda por casi 200 millones de dólares.

Según cifras del ministerio de Hacienda, a El Salvador le restaba pagar por los bonos con vencimiento en enero unos US$ 604.1 millones en capital, más unos 23 millones en intereses.

El mandatario recordó que el año pasado desde “medios de comunicación” se criticó a su gobierno por su “apuesta” por Bitcoin, que tiene curso legal a la par del dólar desde setiembre de 2021, porque debido a ello “El Salvador iba a dejar de pagar su deuda” en enero.

En tanto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, también se refirió al pago de la deuda en bonos.

“El Salvador cumple sus obligaciones de deuda“, señaló Zelaya.

La deuda pública de El Salvador sobrepasa el 80% de su PIB, según cálculos oficiales.

Parte de la deuda que El Salvador está pagando, una parte fue emitida durante los gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (1989-2004) y otra durante el mandato del presidente izquierdista Mauricio Funes (2009-2014).

In the past year, almost every legacy international news outlet said that because of our “#Bitcoin bet”, El Salvador was going to default on its debt by January 2023 (since we had an 800 million dollar bond maturing today).

Literally, hundreds of articles https://t.co/rEiK7K13U4

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 24, 2023