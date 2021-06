El “secreto mejor guardado” del auto Tesla es revelado por Elon Musk

Musk muestra de nuevo su poder en la opinión pública por medio de su cuenta oficial de Twitter al responder a un fan de la marca Tesla acerca del por qué es una obra genial para la ecología del planeta.

Hasta ahora, el secreto “mejor guardado”, al menos según lo que ha dicho su fundador, no tiene que ver con el motor. Él confirmó en Twitter que la innovación está en el sistema de filtrado.

“Esta revelación la ha hecho tras una publicación en la red social de la cuenta ‘propietarios de Tesla en Silicon Valley’ (@teslaownersSV), que en un tuit opinaban que el secreto mejor escondido de sus coches se encuentra en su sistema de filtración de aire. Una afirmación que el multimillonario confirmó con un “yeah”. En concreto, los nuevos modelos Tesla S, X y S Plaid contienen un sistema HEPA, un filtro de aire molecular de alto rendimiento, que puede alcanzar más del 99.97% de eficacia”, publicó la web eleconomista.es

Los High Efficiency Particle Arresting tienen la capacidad de retirar la mayoría de partículas perjudiciales, incluyendo las esporas de moho, el polvo, los ácaros del polvo, la caspa de mascotas y otros alérgenos irritantes del aire. Junto con otros métodos para reducir los alérgenos, como sacudir el polvo con frecuencia, el uso del sistema de filtro HEPA puede ser una ayuda útil para el control de la cantidad de alérgenos circulantes en el aire.

Yeah, respondió Elon Musk en Twitter y confirmó así el secreto de los autos Tesla

The best hidden secret is the air filtration system in your tesla. @elonmusk pic.twitter.com/LpbbwSoo6J

— Tesla Owners of Silicon Valley (@teslaownersSV) June 18, 2021