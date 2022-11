Video: El momento en que “Terminator” convive con ciudadanos latinos durante la celebración de acción de gracias en Estados Unidos

Es tradición de esta fecha cenar un pavo y agradecer, pero la economía en los Estados Unidos tampoco está pasando por su mejor etapa y algunos de los más afectados son los migrantes latinoamericanos.

Falta de empleo o salarios que no son los mismos de antes hacen que tengan que modificar su estilo de vida. Muchos, incluso, no pudieron comprar un pavo para estas fechas.

Por fortuna algunas organizaciones sociales decidieron compartir con ellos y brindarles además de una pieza de pavo de un poco de esperanza y alegrías con una labor comunitaria.

Entre las personas que decidieron colaborar con los latinos se encontraba “El Terminator”, el actor estadounidense Arnold Schwarzenegger, quien ha destacado en el mundo del cine por incontables películas de acción.

Una de las más icónicas es justamente “Terminator”, y a manera de broma el actor les decía a los latinos. “Hasta la vista, baby”, una de las frases que utilizó para la cinta “Terminator 2” que quedó plasmada en la historia y cultura del cine.

Arnold Schwarzenegger poses for pics and selfies while handing out turkey dinners in Boyle Heights. @Schwarzenegger @KNXNews pic.twitter.com/hbelHPyd4O

— Craig Fiegener (@CraigNews3LV) November 21, 2022