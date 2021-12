El video paranormal más aterrador del año: graban fantasma en el patio de una casa

Robert Moore, experto en estos temas en esa localidad inglesa, quien se ha encargado del estudio de ovnis y otros seres, mencionó que el video “es interesante” y afirmó que “vale la pena estudiarlo más a fondo para determinar su verdadera naturaleza”, según una nota publicada en elpais.com.co.

Otros medios publicaron que según algunos vecinos del sector, antes de que se construyeran las diversas casas que ahí se encuentran, existía una empresa de ladrillos, donde los trabajadores siempre usaban linternas en la cabeza, por lo que muchos opinan que tal vez el fantasma sea uno de los trabajadores del lugar.

Por aparte, la parasicóloga Becky Smith, citada en elpais.com.co, sostiene que este fenómeno tiene bases más terrenales: “Me temo que no creo que sea un fantasma. Me confunde por qué la figura parece agacharse a la mitad, pero no lo suficiente como para hacerme pensar que es algo paranormal. Parece alguien con el teléfono pegado al oído y la linterna encendida”, dijo.

Curioso

En tanto, Chris Romer, presidente de la Asociación para el Estudio Científico de Fenómenos Anómalos (ASSAP), citado en una nota de cronica.com.ar dijo que “Es el mejor video de fantasmas que he visto en todo el año. Es muy curioso”.

Además, el científico en fenómenos paranormales aclaró que “existe una larga tradición de luces misteriosas en Norfolk, por lo que no es sorprendente”. Sin embargo, admitió que lo registrado en el video, parece “muy espeluznante”. “Realmente quiero que sea un hada. Se manifiestan como una luz así. Los fantasmas aparecen como orbes. Estoy fascinado ahora”, expresó en la nota de Crónica.

Además, el Dr. David Sivier, otro investigador de gran prestigio en ese país, sostuvo que “existe todo el folclore sobre las luces fantasmales y las ‘velas de cadáveres’ ” y comparó esta extraña luz fantasmal con la historia de Ron Hutton sobre las hadas. “Supongo que tiene una explicación natural, pero ahora mismo estoy perplejo”, manifestó.

Por su parte la autora del video comentó: “(El espectro) comienza como si fuera media persona y termina como una pelota. Ni siquiera soy una gran creyente en cosas paranormales, pero uno de mis vecinos tiene una cámara y no captó esto. Si fuera alguien caminando, la otra cámara lo habría captado”.

VIDEO: La grabación fue subida a Youtube aunque algunos expertos creen que se trata de una persona y no un fantasma