El video que grabó un pasajero desde el avión en el trágico accidente en Nepal

“Durante meses, Sonu había planeado el viaje. Era una persona muy religiosa”, afirmó Jaiswal, que también señaló que los cuatro amigos habían planeado inicialmente viajar a la ciudad de Pokhara en vehículo, y decidieron en el último momento ir en avión.

Mientras familiares y vecinos tratan de procesar la tragedia, Zafar Abbas, otro amigo en común de los cuatro, recordó a Times of India sus planes de organizar una fiesta de cumpleaños sorpresa para uno de los fallecidos, Abhishek Kushwaha.

“El lunes teníamos previsto dar una fiesta sorpresa para Abhishek, ya que iba a cumplir 26 años, aunque nunca habíamos imaginado que ya no volvería de Nepal”, lamentó Abbas.

Moments before the tragic plane crash in Nepal today streamed by a passenger on Facebook live…Don’t take the gift of life for granted. pic.twitter.com/Xix1EZjeEm

— Mike Crispi (@MikeCrispiNJ) January 15, 2023