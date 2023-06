El video que muestra el insólito caso de un policía que se traga billetes para evitar que lo detengan por extorsión

“Yo no tengo nada. No he recibido nada. No sé de qué me están hablando”, se escucha decir con dificultad en la respiración al policía que ingirió la suma de 500 mil pesos colombianos (unos US$119) en un video que se difundió por las redes sociales este martes 13 de junio.

En las imágenes se observa cómo, desde una patrulla, se complica su digestión por el dinero atascado en su garganta mientras continúa negando el haber recibido la suma de dinero.