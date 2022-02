El video que muestra el momento en que un piloto pierde el control y provoca accidente de tránsito en Ohio

Las autoridades del condado compartieron el video en las redes sociales y lo utilizaron de ejemplo para concientizar a la población de “los riesgos de manejar a excesiva velocidad”. Además, aconsejaron a los conductores el uso del cinturón de seguridad y manejar con precaución en distintas épocas del año, ya que la lluvia y la nieve afectan el pavimento de las carreteras.

La policía reportó solamente daños materiales, pero se llamaron a dos ambulancias, un camión de bomberos y varias patrullas de policía para tratar a las personas afectadas.

El hecho inmovilizó el tránsito vehicular por varias horas, ya que el cuerpo de bomberos tuvo que limpiar la zona del accidente.

A two-car crash caught on camera was shared by Newburgh Heights Police as “an example of the dangers of speeding.” Police said no one was hurt.https://t.co/RJhYnjXHeu pic.twitter.com/PJ7Gjs5DLw

— Cleveland 19 News (@cleveland19news) February 9, 2022