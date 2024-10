El voto anticipado en Georgia supera el millón y rompe récords

Esta cifra récord demuestra un fuerte interés electoral, lo que podría tener un impacto significativo en la contienda entre la candidata demócrata Kamala Harris y el aspirante republicano Donald Trump.

El pasado martes 15 de octubre, primer día de votación anticipada, se registraron más de 300 mil votos, lo que representa un aumento del 123% respecto al récord anterior, que fue de 136 mil votos en las elecciones de 2020. El viernes 18, la participación ya supera el millón, lo que equivale aproximadamente al 14% de los votantes registrados en Georgia, conocido como el "Peach State".

"¡Lo hemos logrado! Cruzamos la marca del millón de votantes alrededor de las 11:00 a.m. Increíble participación. ¡Qué feliz por los condados y votantes! Sigamos así", celebró Gabriel Sterling, director de operaciones de la oficina del secretario de estado de Georgia, en redes sociales.

Incredible first 4 days of Early Voting here in Georgia. Voters had an easy voting experience. Counties did a great job of processing. And together, with in person & absentee, we have seen over 1.2 million ballots cast. Tomorrow is the 1st day of Saturday voting. Get out and vote pic.twitter.com/jm5xL0ki3b