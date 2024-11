Elecciones en Estados Unidos 2024: ¿Cuál es la relación entre Robert F. Kennedy Jr. y Donald Trump?

Donald Trump es el exmandatario estadounidense y candidato republicano que este martes 5 de noviembre que compite contra Kamala Harris, vicemandataria y candidata demócrata.

En este contexto, Robert F. Kennedy Jr. ha brindado declaraciones relacionadas con apoyar al candidato republicano y esto ha sido tendencia en las últimas horas.

Kennedy es un abogado, político y activista estadounidense que tuvo la intención de figurar en la actual campaña como candidato independiente, pero se retiró de la contienda según lo señalado por la prensa internacional.

Sin embargo, Kennedy ha publicado diversos mensajes de apoyo a Trump, instando a la población estadounidense a votar por él por medio de diversos tuits en su cuenta de X.

De acuerdo con diversos medios internacionales, Kennedy se ha convertido en tendencia mundial porque el activista mencionó que, si Trump obtiene la presidencia, “la Casa Blanca sugerirá a los sistemas de agua de Estados Unidos que eliminen el flúor del agua potable pública a partir del 20 de enero”, según Firstpost y otras fuentes internacionales.

Asimismo, la prensa internacional indica que Kennedy ha apoyado al candidato republicano y tiene intenciones de desempeñar un rol importante en la administración de Trump si este llegase al poder.

“No importa en qué estado vivas, NO votes por mí. Llevemos al presidente Trump de vuelta a la Casa Blanca y a mí a Washington para que podamos hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable y así poner fin a las guerras eternas y proteger nuestras libertades civiles”, afirmó Kennedy en su cuenta de X.

VOTE TRUMP. No matter what state you live in, do NOT vote for me. Let's get President Trump back in the White House and me to Washington so we can Make America Healthy Again, end the forever wars, and protect our civil liberties. 🇺🇸 pic.twitter.com/uwXOQllZIQ