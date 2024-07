“Pronto se llevarán a Biden a pescar…”, publicó Musk acompañado de una fotografía de un pescador en el mar, seguido de una fotografía de la película de The Godfather que reza: “¿Sabes que es lo peor de una traición?… Qué nunca viene de tu enemigo”.

Algunos usuarios de la plataforma respondieron a su publicación pidiéndole que “fuera más amable” con el presidente y que lo dejara “disfrutar su vida”, a lo que Musk respondió que en su opinión Biden debería continuar en la carrera, pero que los demócratas “lo iban a sacar”.

El magnate ha utilizado dicha red social, de la que es dueño, para criticar a los demócratas y abiertamente expresar su apoyo al expresidente Donald Trump, a quien mandó un mensaje de recuperación tras el atentado que sufrió el pasado 13 de julio.

Los comentarios de Musk podrían ser una respuesta a la publicación que Biden hizo durante la tarde del miércoles tras haber sido diagnosticado con Covid-19 en la que se burló del empresario dueño de SpaceX.

El mandatario aprovechó su diagnóstico para escribir “Estoy enfermo”, para después comentar en su publicación: “De Elon Musk y de sus amigos millonarios que intentan comprar estas elecciones”.

Pese a la creciente presión que Biden afronta para que se retire de la contienda de parte de los principales líderes de su partido, así como votantes, el presidente sigue sin dar indicios de que tenga planeado retirarse de la candidatura.

