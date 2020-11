Elon Musk, fundador de Tesla, dice que no se ha contado toda la verdad sobre el coronavirus y dice por qué

Elon Musk, CEO y fundador de Tesla Inc., publicó en Twitter que podría estar contagiado de coronavirus y al mismo reiteró su postura conspirativa sobre el virus que ha contagiado a más de 53 millones de personas en el mundo.

“Algo extremadamente falso está pasando. Me he hecho cuatro pruebas de covid hoy. Dos pruebas resultaron negativas, dos resultaron positivas” publicó el empresario el jueves por la noche. “

El multimillonario detalló que se sometió a pruebas rápidas de antígeno, que producen resultados en 15 minutos y son más baratas, pero menos fiables, que las pruebas de PCR, a la que finalmente se sometió y espera resultados.

“Nada inusual hasta ahora”, escribió Musk, de 49 años de edad, en relación a los síntomas que tiene, que los igualó a un resfriado típico.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020