A las 12.30 horas, las acciones de Tesla en el parqué neoyorquino cotizaban a un precio de US$198 cada una.

El acuerdo con Baidu abre la puerta para que los vehículos de Tesla operen en China su sistema de ayuda a la conducción Full Self Drive (FSD), lo que supondrá una importante posible fuente de ingresos adicional para el fabricante de vehículos.

FSD es un servicio de suscripción que cuesta alrededor de US$99 al mes.

El acuerdo, que fue anunciado poco después de que Musk se reuniese con el primer ministro chino, Li Qiang, también supone que China eliminará las restricciones que el país había impuesto en 2021 por razones de seguridad.

El analista tecnológico del banco de inversiones Wedbush, Dan Ives, calificó el acuerdo como “la pieza que faltaba” en el plan de Musk de hacer realidad la conducción autónoma.

Desde que el pasado 23 de marzo Tesla presentó sus resultados del primer trimestre del año, sus acciones han ganado un 31,1 % a pesar de que los beneficios netos del fabricante de automóviles cayeron un 55 % en esos tres primeros meses de 2024.

Honored to meet with Premier Li Qiang.



We have known each other now for many years, since early Shanghai days. pic.twitter.com/JCnv6MbZ6W