Elon Musk: los motivos por los que despidió a la empleada que dormía en las oficinas de Twitter para mostrar su compromiso con la empresa

Esther Crawford, nombre de la mujer que se hizo famosa en internet, durmió en el suelo de las oficinas de Twitter para evitar ser despedida ante los recortes de personal propuestos por Elon Musk.

“Ya que algunas personas están perdiendo la cabeza, te explico: hacer cosas difíciles requiere sacrificio (tiempo, energía, etc.). Tengo compañeros de equipo en todo el mundo que se esfuerzan por dar vida a algo nuevo, por lo que es importante para mí presentarme ante ellos y mantener al equipo desbloqueado”, escribió Crawford un tuit en el que incluyó una fotografía en la que se observa en el suelo.

Sin embargo, parece que el compromiso de Esther Crawford con la compañía no fue suficiente debido a que perdió su trabajo en la nueva ola de despidos de aproximadamente 200 empleados de Twitter producida por el recorte de personal que experimentan las grandes empresas de tecnología en EE.UU.

Lea también: “Les trata como basura”: las duras críticas contra Musk tras despedir a parte de su equipo de limpieza

Esta nueva ola de despidos incluye a gerentes de producto, expertos en “big data”, ingenieros que trabajan en el aprendizaje automático y la confiabilidad de la plataforma y a Crawford, quien era la directora de producto de Twitter, de acuerdo a The New York Times.

Crawford era de los pocos ejecutivos que ya trabajaban en Twitter antes de que fuera adquirido por Elon Musk y había sido parte importante del desarrollo de la compañía al ser la responsable de la creación de “Twitter Blue”.

Le puede interesar: “Dibu” Martínez al espacio: el inesperado homenaje de Elon Musk al arquero campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022

“Lo peor que podrías pensar al verme apostar todo a Twitter 2.0 es que mi optimismo o mi trabajo duro fueron un error”, escribió Crawford después de su despido.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022