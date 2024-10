Elon Musk presenta los robots humanoides Optimus con inteligencia artificial de Tesla

Durante la presentación del automóvil autónomo del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, Elon Musk, CEO de la compañía, también reveló los nuevos modelos de sus robots Optimus bailando, sirviendo bebidas, jugando y hablando con el público de manera fluida y sin errores.

Fue así como el robot humanoide de Tesla se convirtió en el protagonista del evento de presentación del Cybercab.

Musk asegura que Optimus “será el producto más grande jamás creado”, y es que el empresario sugirió el desarrollo de esta máquina en el 2021 y un año más tarde presentó el primer prototipo.

La primera versión del robot pesaba 57 kilogramos y medía 1.75 metros; además, podía caminar, transportar cargas livianas y mover pequeños objetos, pero con poca precisión.

Musk dijo en su oportunidad que el robot se produciría en masa y que tendría un costo inferior a los USD20 mil.

Tesla reveló el Optimus Gen 2 en diciembre pasado y la segunda generación del androide llegó con pocas modificaciones, pero con mejoras significativas en su funcionamiento impulsadas por sistemas de inteligencia artificial (IA).

Se dijo que la propuesta redujo su peso en 10 kg y aumentó su velocidad en más de 30 por ciento respecto a su antecesor; además, ganó la capacidad de cargar hasta 20 kilos y de mover la cabeza gracias a la integración de un cuello habilitado con sensores independientes.

También la precisión de los brazos robóticos mejoró de forma considerable.

Fue así como este último modelo de robots se puso a prueba en el más reciente evento de Tesla y es que un grupo de androides estuvo a disposición de los asistentes para conversar, bailar y servir bebidas.

"Optimus puede hacer lo que tu digas. Ser un maestro, cuidar a tus hijos, pasear al perro, podar el césped, ser tu amigo y preparar cócteles. Cualquier cosa que se te ocurra lo hará. Será maravilloso", dijo su creador, quien evitó dar detalles sobre la autonomía de Optimus.

¿Cuánto costará el nuevo Optimus?

Optimus es parte de los planes futuros de negocio de Tesla, pero su fecha de lanzamiento no ha sido confirmada; sin embargo, reportes de la prensa especulan que su distribución en masa podría iniciar después del 2026. Musk sostiene que “podrás comprar un robot por US$20 mil o US$30 mil en el largo plazo”.

