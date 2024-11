Elon Musk rompe el récord y se convierte en la persona más rica de la historia contemporánea

La compañía estadounidense de asesoría financiera, Bloomberg, anunció que el patrimonio neto del empresario y magnate sudafricano, Elon Musk, ha superado la barrera de los US$345 mil millones (Q2 billones 653 mil millones) y alcanzó un nuevo récord, convirtiéndose en la persona más rica de toda la historia contemporánea.

De acuerdo con los asesores financieros, las elecciones presidenciales estadounidenses del 2024, en donde el republicano Donald Trump derrotó a la demócrata Kamala Harris, han favorecido enormemente al inversor africano, ya que las acciones de sus empresas han subido un 38% desde el día de las votaciones en Estados Unidos.

"Los inversores norteamericanos creen que la influencia de Musk en el Gobierno de Trump marcará el comienzo de una era de desregulación que beneficiará a la compañía, por lo que muchos desean formar parte del imperio empresarial que el sudafricano construirá en la nación", indicó el director ejecutivo, Vlad Kliatchko.

Uno de los primeros nombramientos que Donald Trump realizó como presidente electo fue el de colocar a Elon Musk como el máximo responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una entidad que le brindará asesoramiento y orientación a la Casa Blanca para impulsar reformas estructurales a gran escala.

Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, Elon Musk rompió el récord y cuenta actualmente con un patrimonio neto de US$347 mil 800 millones (Q2 billones 674 mil millones) y se volvió US$48 mil millones (Q369 millones) más rico desde el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el pasado martes 5 de noviembre.

El magnate sudafricano es el director general de Tesla y de SpaceX, las empresas de automóviles eléctricos y transporte espacial, respectivamente. Además, es el propietario de la red social "X" (Antes conocida como Twitter), de Neuralink, la empresa de neurotecnología, y de Boring Company, una empresa de excavación e infraestructuras.

Lea más: ¿En qué consiste el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump que Elon Musk dirigirá?

En la actualidad, uno de sus agentes económicos emergentes es "xAI", una compañía de arranque enfocada en la inteligencia artificial; aunque según Elon Musk, el objetivo de esta empresa es "comprender la verdadera naturaleza del universo", y por el momento, el valor de la incipiente es de US$50 mil millones (Q384 mil millones).

De acuerdo con la compañía estadounidense de asesoría financiera, el índice de multimillonarios Bloomberg "intercambia constantemente los primeros puestos", sin embargo, el despegue de Elon Musk lo ha ubicado US$100 mil millones más rico que el segundo lugar en la lista, el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos.

Los asesores financieros en Estados Unidos consideran que desde su puesto en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk "podrá favorecerse a sí mismo y a sus compañías porque tendrá poder sobre los reguladores", los cuales él cree que están frenando el desarrollo de sus negocios en suelo estadounidense.

Desde hace varios meses, el magnate sudafricano ha pasado gran parte de su tiempo con el presidente electo Donald Trump, adoptando para sí mismo la etiqueta de "Primer Amigo" en la red social X, haciendo referencia al título de la primera dama, ya que Musk ha estado opinando sobre las decisiones del próximo mandatario.

