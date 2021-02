Emma Coronel: el polémico tuit del abogado de la esposa de “el Chapo” que quiere un mismo trato como el de Cienfuegos

Emma Coronel ayudó al Chapo a escapar de un penal de alta seguridad en México, dicen investigadores. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió no relacionar el caso de la detención de la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, Emma Coronel, con la detención y posterior liberación, del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

El mandatario argumentó que en este último caso no había pruebas. Al ser cuestionado sobre el conocimiento del gobierno de México sobre los motivos de la detención de Coronel en Estados Unidos, afirmó que aún no tienen información, pues eso corresponde a la justicia estadunidense y se trata de un asunto aparte del caso Cienfuegos.

“No tenemos información, y corresponde, de la esposa de Guzmán Loera, a la justicia de Estados Unidos, es un asunto aparte. No confundir lo del general Cienfuegos, porque ahí se demostró que no había pruebas, que se le estaba acusando sin fundamento, tan es así que ahí está el expediente completo en las redes, ya lleva tiempo, donde se prueba que no hay elementos”, afirmó López Obrador.

Recientemente, Emma Coronel fue detenida en el estado de Virginia, Estados Unidos, acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y mariguana para su importación a Estados Unidos, informó Milenio.com.

Abogado pide el mismo trato

Abogado de Emma pide mismo trato que en caso Salvador Cienfuegos. Jeffrey Lichtman, abogado de Emma Coronel, cuestionó al presidente sobre cuándo se tendría el mismo trato de su clienta respecto al caso de Salvador Cienfuegos, arrestado en Estados Unidos en octubre de 2020, acusado de ayudar y proteger a grupos del narcotráfico, y deportado a México semanas después.

En territorio mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal en su contra por no haber encontrado pruebas de que el general haya tenido conversaciones con Juan Francisco Patrón Sánchez, ex líder del Cártel H-2, en los que supuestamente discutieron el tráfico de droga y sobornos, según acusaciones de la DEA.