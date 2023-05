Casas rodantes, apartamentos y habitaciones de hotel: los insólitos laboratorios clandestinos que el CJNG construyó en EE.UU.

El CJNG fabricaba estas drogas en un remolque grande, dentro del que fueron incautados alrededor de 170 kilos de “cristal”.

Además, la organización criminal de las cuatro letras generalmente utiliza lugares como residencias privadas, habitaciones de hotel, casas rodantes, apartamentos y locales comerciales para fabricar su producto y pasar desapercibidos por las autoridades.

“Son igual que Amazon”, aseguró Kaleb Sanderson, director interino de la oficina de la DEA en Dallas, refiriéndose al método de producción y distribución del CJNG.

Finalmente, el funcionario de la DEA indicó que la organización criminal liderada por “El Mencho” cuenta con gran presencia en Estados Unidos y utiliza un sinfín de estrategias para distribuir droga alrededor del país.

“Tienen banqueros, pilotos, y la cantidad de efectivo que tienen es de cientos de millones de dólares. Tienen negocios legítimos que usan para lavar su dinero. Estos carteles también se aliaron con diferentes pandillas en Estados Unidos… No hay límites de raza o etnia. No tienen limitaciones de ningún tipo para ganar dinero”, concluyó Sanderson.

