En la ciudad natal de Biden, Donald Trump califica a Kamala Harris como una “mentirosa” e “incompetente”

“Es una incompetente, no podemos confiar en ella y es totalmente incapaz de ser presidenta”, soltó cuando falta menos de un mes para las elecciones del 5 de noviembre.

“Si Kamala es elegida, vuestros gastos aumentarán“, aseguró el millonario ante una multitud de simpatizantes que vestían las famosas gorras rojas.

En Scranton, una localidad de 75 mil habitantes en Pensilvania, Trump también describió al presidente demócrata como un hombre “patético” y “triste”.

“Alguien me dijo que yo debería ser más amable“, dijo el republicano. “No quiero ser amable”.

En este estado del noreste del país, uno de los más disputados en las elecciones presidenciales, repitió también sus diatribas contra los migrantes, afirmando que “envenenan” Estados Unidos en la frontera con México.

Mitin tras mitin, Trump pinta un panorama extremadamente sombrío de Estados Unidos, un país asolado, en su opinión, por los migrantes, una inflación galopante y un conformismo devastador.

