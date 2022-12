En videos e imágenes: Tormenta Elliot congela carreteras, vehículos y deja nieve en Florida

La ciudad de Miami, adonde miles de estadounidenses viajan en Navidad para pasar estas fiestas en sus playas, se despertó este lunes 26 de diciembre con 10 grados centígrados (50 fahrenheit), unas temperaturas muy alejadas de las habituales que invitan al baño.

Miami, en la punta suroeste del estado, es, no obstante, una de las áreas de Florida que presentan temperaturas más altas -11 grados centígrados, cuando lo normal son 30 grados-, ya que en otras latitudes se han registrado durante estas fiestas de Navidad valores por debajo de la temperatura de congelación.

Jacksonville, una de las ciudades más al norte del estado, registró en las primeras horas del día de 3 grados centígrados (38 fahrenheit), mientras que en Tampa, en la costa oeste, se alcanzaban los 6 centígrados (43 fahrenheit).

Ocala, en el interior, se llevó la peor parte y solo presentaba hoy 0 grados centígrados (33 fahrenheit), muy lejos de las temperaturas primaverales, al menos durante las horas diurnas, que suelen disfrutarse en esta época del año.

En Tampa, datos recogidos este fin de semana por el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., marcaron una temperatura mínima de menos de 0 centígrados (31 grados fahrenheit) en el Aeropuerto Internacional.

Esa mínima sitúa la temperatura al nivel de la Navidad de 1966, la cuarta más fría desde que se cuenta con registros, a partir de 1890.

Las inusuales bajas temperaturas provocaron que las autoridades locales se vieran obligadas a abrir refugios en partes de este estado del sureste de EE.UU. para las personas sin hogar.

Las autoridades locales, ante temperaturas nocturnas por debajo de la congelación en condados como Pinellas, Pasco y Hillsborough, mantuvieron abiertos refugios durante el fin de semana navideño.

Wouldn’t be Christmas in South Florida without a few frozen iguanas😂😂 pic.twitter.com/cM6mm5dQ1w

— Cristo-ballin’ 🟧🙌🏻🟩 (@CanesfanDuke) December 24, 2022