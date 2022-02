Encuentran el cadáver de la actriz Lindsay Pearlman, una semana después de su desaparición

La prima de Lindsay, Savannah Pearlman, confirmó en su cuenta de Twitter el hallazgo y dijo que no tenía más información de lo sucedido. Asimismo, a petición de su hermana publicó en un siguiente tuit la línea directa nacional del suicidio. Días antes, pidió a los amigos de su prima que reportaran a dónde podía ir si sufría una crisis de salud mental.

“Por favor, sepan que nunca están realmente solos. La hermana de Lindsey ha pedido que compartamos la línea directa nacional de suicidio: 1-800-273-8255. Gracias. #LindseyPearlman”, dijo.

UPDATE: I’m deeply sad to report that they have found Lindsey, and it was too late. I have no other information about the location or circumstance.

Lindsey was a fierce animal advocate and a talented actress. Please consider a donation to @SanteDOr in her honor.

— Savannah Pearlman (@Savannah__P) February 18, 2022