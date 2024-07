William Stampfl, de origen esloveno, había sido reportado como desaparecido en junio de 2002 cuando una avalancha de nieve lo sepultó en el Huascarán de 6 mil 757 metros, en la región Áncash, unos 400 kilómetros al norte de Lima.

“Tras una intensa búsqueda ubicaron el cuerpo momificado y deshidratado en el nevado Huascarán”, el más alto de Perú, indicó la policía en sus redes sociales.

El hallazgo fue posible por la desglaciación de los nevados a raíz del cambio climático, fenómeno que afecta a la Cordillera Blanca de los Andes peruanos, que dejó expuesto al aire libre el cadáver.

Stampfl llevaba puesta su ropa para escalar, arnés y botas con grampones todo conservado en buen estado, según las imágenes difundidas por la policía.

Los rescatistas lo identificaron gracias a que hallaron entre sus prendas el pasaporte estadounidense de Stampfl, quien tenía 59 años al momento del accidente.

JUST IN: The mummified body of an American climber who went missing 22 years ago has been found in the ice in Peru.



59-year-old William Stampfl of Chino, California was climbing 6,768-meter Mount Huascaran in 2002 when tragedy hit.



Stampfl and his two friends, Steve Erskine… pic.twitter.com/wkkFsVrO2Q