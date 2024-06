También, momentos cómicos como el vivido por una conversación sobre golf. Los moderadores, Jake Tapper y Dana Bash, cuestionaban a ambos sobre el elefante en la habitación: ¿están capacitados para ejercer la Presidencia, con sus avanzadas edades?

Para ilustrar su buena salud, Trump, de 78, se dedicó a presumir sobre sus campeonatos: “Acabo de ganar dos campeonatos de clubes. (…) Para hacer eso, debes ser bastante inteligente y poder golpear la pelota desde lejos. Yo lo hago y él no lo hace, no puede golpear una pelota a 50 yardas”, afirmó.

Biden, de 81, respondió que estaría “feliz” de jugar al golf, pero solo si Trump lleva su propia bolsa. “No actuemos como niños“, le pidió Trump, a lo que Biden le respondió: “Tú eres un niño“.

“Eres un bobo”

Fueron pocas las salidas de tono y una de las más destacables -por lo inusual- la protagonizó Biden cuando llamó “bobo” y “perdedor” a Trump.

“Tú eres el tonto. Eres el perdedor“, apuntó el mandatario demócrata en una conversación sobre veteranos en la que acusó a Trump de faltarles el respeto.

“Un nido de ratas”

Trump no pudo ser más gráfico. La gestión migratoria de Biden, que en su opinión, ha abierto la frontera con México a los criminales, ha convertido Estados Unidos en un “nido de ratas”, uno en el que esos migrantes matan a los estadounidenses tanto en Nueva York como en California y en “cada estado”. El presidente se defendió de esa acusación tachándola de “ridícula”.

Votar a Trump es votar “contra la democracia”

Uno de los momentos más contundentes fue cuando Biden afirmó que elegir a Trump será votar en contra de la democracia ya que el expresidente no entiende lo que ésta significa.

“Este tipo no tiene ningún sentido de qué es la democracia estadounidense“, insistió el presidente, quien recordó que el republicano tiene “muchos casos (judiciales) en el camino” y “debe enfrentar toda una gama de problemas”.

“El peor presidente de la historia”

En varios momentos de la noche, Trump se refirió a Biden como “el peor presidente de la peor Presidencia de la historia” de Estados Unidos y afirmó que “no está preparado para ser presidente” por el estado de la economía, la política migratoria y los conflictos internacionales.

Ni siquiera, dijo, debería celebrarse este debate: “No deberíamos tener un debate al respecto. No hay nada que debatir“, aseguró.

La gripe de Biden

La voz del presidente de EE.UU. sonó más ronca y áspera de lo habitual debido a que ha estado luchando contra una gripe en los últimos días, según informó a EFE una fuente familiarizada con la campaña.

Biden pareció tener dificultades con su dicción en varios momentos durante el debate, una situación que le perjudica de cara a los votantes, quienes cuestionan constantemente su avanzada edad.

“Elecciones justas”

El primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser condenado por un delito penal, en concreto por falsificación de registros comerciales para comprar el silencio de una actriz porno durante la campaña de 2016, se comprometió a respetar el resultado de las elecciones del 5 de noviembre “solo si son justas, legales y buenas”.

En ese caso aceptará dicho resultado “sin duda”, dijo en su primer debate Trump, quien tiene abiertos otros tres juicios penales, entre ellos dos por intentar revertir los resultados de los anteriores comicios.