¿Es real? Qué se sabe del fotograma de una supuesta autopsia de un extraterrestre y que saldrá a subasta

Medios internacionales destacaron este 1 de junio que un fotograma de una supuesta autopsia a un alienígena se subastará por más de US$977 mil.

El empresario británico Ray Santilli adquirió supuestamente las imágenes de un camarógrafo militar estadounidense retirado, quien afirmó que su procedencia fue autentificada por la CIA.

Sin embargo, el medio británico The Sun dice que no existen documentos en los que la CIA confirme que la película es auténtica y que, a los datos que se refiere Santilli, son varios correos electrónicos privados procedentes de 2019.

De acuerdo con reportes, el fotograma fue extraído de un video que se grabó durante el supuesto accidente que ocurrió en Roswell, Nuevo México, en 1947, cuando un supuesto OVNI se estrelló en una granja, suceso que ha sido nombrado constantemente como uno de los más importantes en la teoría de la existencia de los extraterrestres.

La subasta se efectúa a través del mercado NFT, razón por la que el fotograma cuenta con un activo digital que está asociado a un certificado de autenticidad.

Thanks @SPACEdotcom ! Our 1 of a kind NFT is going to make history. #nftart #cryptocurrencies #Binancechain #aliens #UAP #investing #space https://t.co/fteAvLWe78

— roswellnft (@roswellnft) May 29, 2021