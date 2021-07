“Esas cosas son del diablo”: Mujer no se vacuna por recomendación de un pastor evangélico y muere por covid-19

Luego de batallar por 18 días en un hospital, la mujer colombiana murió. a causa del virus. (Foto Prensa Libre: Pixabay)

Una mujer de casi 90 años perdió la batalla contra el covid-19 en Colombia luego de no querer vacunarse debido a las palabras de un pastor.

“Mijo, yo no me voy a vacunar porque esas cosas son del diablo y no sirven para nada”, dijo la mujer colombiana a su hijo antes de contraer el virus.

Tras contagiarse de covid-19, la mujer ingresó de emergencia a una unidad de cuidados intensivos donde luego de 18 días falleció.

El hijo de la fallecida relató que la vacuna ha generado disputas en su familia debido a las diferentes creencias religiosas entre ellos, ya que todos son evangélicos menos él.

Asimismo, comentó que todos en su núcleo familiar son seguidores de un pastor antivacunas y anticiencia, y desafortunadamente eso los tiene engañados.

Además: El papá de Meghan Markle reveló que quiere conocer a sus nietos (las acciones legales y el deseo por recobrar la confianza de los Duques de Sussex)

“El problema no solo era con mi mamá, mis hermanas también están en el mismo tema de rechazar la vacuna porque todas siguen a ese pastor”, señaló el hombre.

El pastor evangélico, a quien muchas personas tachan de una mala influencia para su congregación, lidera una iglesia cristiana en el Eje Cafetero, región colombiana ubicada al este del país.

Esta iglesia comenzó como un pequeño templo y al principio tenía muy pocos seguidores.

No obstante, debido a la pandemia de covid-19, los servicios de esta congregación comenzaron a ser virtuales y esto llamó la atención de varias personas en otras ciudades de Colombia como Bucaramanga, Cali y Villavicencio.

De acuerdo con Carmen de las Salas, teóloga de la Universidad de Santo Tomás, los líderes religiosos ejercen mucha influencia sobre sus seguidores.

Lea también: Vacuna Moderna: Agencia Europea de Medicamentos aprueba su aplicación en jóvenes de 12 a 17 años

Su poder ante ellos puede ser tan grande que en algunas ocasiones pueden manipularlos para obtener cosas o hacerlos actuar de una manera determinada.

De igual manera, muchas veces utilizan mensajes de miedo relacionados con el diablo para lograr su cometido.

Lamentablemente, esto ocurrió con la mujer de casi 90 años, quien decidió creer ciegamente en su pastor y no recibió la vacuna contra el coronavirus, la cual pudo salvar su vida.

“Yo le decía: ‘mamá, si no se vacuna no la dejan viajar, porque en los aeropuertos están pidiendo el carnet de vacunación’. Eso era mentira, pero eran las presiones a las que llegué con ella porque no quería entender ningún argumento de salud. Pero tampoco sirvió y no se quiso vacunar”, comentó el hijo de la fallecida.

No obstante, a pesar de los intentos de su hijo, ella se mantuvo firme en su decisión de no recibir la vacuna, haciendo caso omiso a todas las recomendaciones y siguiendo la postura de su pastor.

Lea más: Seis salvadoreños intentan viajar a Estados Unidos con pruebas falsas de covid-19 y terminan capturados

A finales de junio de este año, la mujer colombiana contrajo el virus del covid-19 y luego de 18 días de lucha, falleció en una unidad de cuidados intensivos.

Al contrario de lo esperado, esta terrible pérdida no tuvo impacto en el rechazo a la vacuna por parte de la familia de la señora.

“Pese a que mi mamá murió y una de mis hermanas se contagió, mi familia sigue creyendo en el mensaje del pastor y aseguran que la vacuna es del diablo y que solo Dios los puede curar”, concluyó el hijo de la mujer fallecida.

Hasta la fecha, el covid-19 ha dejado casi 119 mil fallecidos y más de 4 millones 700 mil casos positivos en Colombia.

A pesar de estos datos, muchas personas aún se niegan a vacunarse, ya sea por convicción propia o por influencia de otros.

Aunque la vacunación no impide que una persona pueda contagiarse, sí reduce las posibilidades de muerte y minimiza los efectos de la enfermedad.