Esta es la fecha en que Bill Gates indica que se eliminará la variante Ómicron del coronavirus

En los múltiples mensajes que Bill Gates publicó destacan varios en los que varios internautas le pusieron especial atención.

“Se está propagando más rápido que cualquier virus de la historia. Pronto estará en todos los países del mundo” o “todos tenemos que cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables, ya sea que vivan en la calle o en otro país. Eso significa usar mascarillas, evitar las grandes reuniones en interiores y vacunarse. Obtener un refuerzo brinda la mejor protección”, añadió el magnate estadounidense.

Gates aseguró que la ola de Ómicron debería durar menos de tres meses y la pandemia general podría terminar en 2022.

“Ómicron se mueve tan rápido que una vez que se vuelve dominante en un país, la ola debería durar menos de tres meses. Esos pocos meses podrían ser malos, pero sigo creyendo que, si tomamos las medidas adecuadas, la pandemia puede terminar en 2022”, añadió Gates.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021