Estados Unidos y Colombia hacen las paces tras 24 horas de crisis diplomática entre Trump y Petro

Durante la mañana del pasado domingo 26 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que le aplicaría "altos aranceles y muchas otras sanciones" a Colombia luego de que el mandatario Gustavo Petro bloqueara el ingreso de vuelos militares estadounidenses con inmigrantes colombianos deportados.

"El rechazo por parte de Petro ha puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que le ordené a mi administración que tome de inmediato las medidas de represalia”, aseguró Trump, indicando que entre las sanciones se encontraban: Los aranceles del 25% y la revocatoria de visas a funcionarios del gobierno colombiano.

"Estas medidas son sólo el comienzo, no permitiremos que Colombia viole sus obligaciones legales en relación al retorno de los criminales que forzaron su acceso a los Estados Unidos", añadió el magnate republicano; por lo que el presidente de Colombia también ordenó incrementar en un 25% los aranceles a las importaciones de EE. UU.

En el transcurso de la tarde del domingo, Petro publicó un mensaje en sus redes sociales: "Los productos norteamericanos, cuyo precio subirá dentro de la economía de Colombia, deberán ser reemplazados por productos nacionales y el gobierno ayudará en este propósito”, agregó el colombiano, contraatacando las medidas de Trump.

Las paces tras guerra comercial

Tras la decisión de Petro de incrementar los aranceles a las importaciones de EE. UU. en un 25%, el secretario de estado norteamericano, Marco Rubio, ordenó la suspensión inmediata de la emisión de visas en la embajada estadounidense de Bogotá, asegurando que las medidas aumentarán hasta que Colombia cumpla son sus obligaciones.

Ante esta situación, el presidente colombiano decidió aceptar todos los téminos impuestos por Donald Trump, incluyendo la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes de Colombia que sean deportados desde EE. UU; siempre y cuando el republicano no autorice los aranceles en contra de las importaciones colombianas.

Lea más: Barron Trump, el “pequeño Donald” y heredero con ambiciones políticas y empresariales

"Las restricciones de visados emitidos por el Departamento de Estado y las inspecciones reforzadas de Aduanas y de Protección Fronteriza se mantendrán en efecto hasta que el primer avión cargado con los deportados colombianos regrese a Estados Unidos con éxito y sin novedad”, añadió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Luego de llegar a un acuerdo, Trump publicó una fotografía de él mismo en la red social Truth Social con las siglas "FAFO" ("Fuck Around and Find Out", cuyo significado es: "Sigue jodiendo y me descubrirás"), haciendo referencia a que Estados Unidos es el primer socio comercial colombiano, mientras que para EE. UU, Colombia es solo el 23.

Fue hasta la noche del domingo 26 de enero que el Gobierno de Colombia informó que habían superado el impase con Estados Unidos: "El embajador Daniel García viajará en las próximas horas a Washington para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos que se dieron entre los dos gobiernos", agregó la cacillería.

"Seguiremos recibiendo a los colombianos que retornen en condición de deportados, garantizándoles condiciones dignas. El presidente Gustavo Petro ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar el interés nacional y la dignidad de todos nuestros ciudadanos", añadió el gobierno de Colombia.