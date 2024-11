Elecciones de Estados Unidos: Kamala Harris dice que votó por correo

La vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca Kamala Harris dijo este domingo que votó por correo para las elecciones presidenciales estadounidenses que disputa al expresidente republicano Donald Trump.

"De hecho, acabo de rellenar mi papeleta por correo", declaró a periodistas en el estado clave de Míchigan cuando faltan dos días para los comicios. Añadió que la papeleta está "en camino a California".

De acuerdo con lo expresado por Harris en su cuenta de X, la vicemandataria invita a los electores a votar, ya que esto es signo de empoderamiento ciudadano:

"El día de las elecciones es el martes 5 de noviembre. Tu voz es tu voto, y tu voto es tu poder. Yo voté por correo", menciona en la publicación de X.

La ley estadounidense establece que algunos estados voten de forma anticipada. Hasta el momento, estos son los detalles que se conocen del sufragio de Harris.

Election Day is Tuesday, November 5.



Your voice is your vote, and your vote is your power.



I voted by mail. Make your own plan to vote by heading to https://t.co/VbrfuqVy9P. pic.twitter.com/p6ifemADQy