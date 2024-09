Harris vs Trump: ¿Qué pasa si no hay ganador el día de las elecciones en Estados Unidos?

El mundo se encuentra ante la expectativa del resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos. Dicha contienda electoral será entre Donald Trump, exmandatario de EE. UU. y candidato republicano, de y Kamala Harris, actual vicepresidenta y representante del Partido Demócrata.

Según lo establecido por la Constitución de los Estados Unidos de América, los períodos presidenciales duran cuatro años. Bajo esta normativa, se espera que el próximo mandatario asuma el poder el 20 de enero de 2025.

Al respecto, el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos menciona que los ciudadanos pueden votar, aunque no hayan participado en las elecciones primarias correspondientes a su estado. Pueden elegir el candidato presidencial que prefieran, sin importar qué partido escogió cada elector al registrarse para votar o en comicios pasados.

No obstante, el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos no se define por la mayoría de los votos emitidos por la ciudadanía. El Colegio Electoral es la última instancia que determina quién asumirá el cargo. De acuerdo con medios internacionales, este se conforma por 538 electores. Por lo tanto, se requiere una mayoría simple de 270 votos electorales como mínimo para definir un ganador.

¿Qué pasa si hay empate en las elecciones de Estados Unidos 2024?

En términos generales, si hubiese empate en la elección presidencial y el resultado de los votos del Colegio Electoral quedara 269-269 o si un candidato de un tercer partido o independiente evitase que otro candidato alcance los 270 votos, se efectuaría una elección contingente.

En otras palabras, si ningún candidato obtiene mayoría de votos electorales, la Cámara de Representantes elegirá al ganador de la presidencia entre los tres candidatos principales que tengan más votos electorales, según el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, se establece que el Senado estadounidense designaría un vicepresidente entre los dos candidatos principales restantes que cuenten con un mayor número de votos electorales.

Esta situación ocurrió en 1800 y 1824 respectivamente. En el caso de las elecciones presidenciales de 2024, analistas de medios internacionales afirman que un empate electoral sí es un escenario posible para las próximas elecciones en Estados Unidos.

“Si bien es poco probable, un empate 269-269 no está fuera de cuestión en una elección presidencial competitiva en 2024”, se menciona en el sitio especializado 270 to win, el cual refleja distintos escenarios factibles de los comicios estadounidenses en tiempo real. No obstante, el resultado final se conocerá hasta que el Colegio Electoral brinde información oficial al respecto, cuando el proceso haya concluido.