“Esto es impactante”: Usuarios graban videos de avistamientos de “ovnis” que viajaban por el cielo de Estados Unidos y México

Esto provocó comentarios de los internautas que buscaban una explicación a las luces que se veían en el cielo nocturno.

Por ejemplo, el usuario @gabegunlock compartió uno de los tantos videos en Twitter diciendo que las luces desaparecieron cuando un vehículo aéreo militar se acercó a la zona.

It’s still happening, going on about an hour now. Multiple floating lights over the ocean. Very still, very bright. Orange, reddish light. Patterns of 2, 3, 4, 5, and 6. #ufosandiego #SanDiego #UFO #ufotwitter #UFOSightings #ufosighting pic.twitter.com/JAuIjcvs32

— gabegunlock (@gabegunlock) June 28, 2022