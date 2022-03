Esto es lo que se sabe sobre el suicidio de un comandante ruso al descubrir que los tanques de su unidad estaban desmantelados

Las Fuerzas Terrestres de Ucrania dijeron que varias de las tropas rusas han sufrido pérdidas enormes y debido a ello, sus unidades se han visto obligadas a adquirir nuevos equipos militares almacenados en un aeropuerto a 33 kilómetros de la frontera.

“Las condiciones de los equipos es en su mayoría extremadamente insatisfactoria, lo que hace imposible su uso completo”, difundió la fuerza ucraniana en Telegram.

Lea más: Rusia y Ucrania: el testimonio de una ucraniana a la que un soldado ruso disparó sin ninguna advertencia

Según las fuerzas ucranianas, la 4 División Panzer de Rusia descubrió que solo uno de 10 tanques, estaban en condiciones operativas y que los nueves restantes estaban desmantelados.

#Ukraine: More Russian losses in Trostianets, #Sumy Oblast – the Ukrainian forces captured a modern T-72B3 obr. 2016 tank and BMP-2 IFV. A Msta-S 152mm self-propelled howitzer belonging to the Russian army was also completely destroyed there. pic.twitter.com/WlQLeQJlxh

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 29, 2022